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Вместо лекарств от гипертонии киевлянке продали витамины за 700 грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. По совету провизора киевлянка Валентина Белгородская приобрела в аптеке лекарства от гипертонии. Впрочем, медикаменты не помогли женщине, они чуть ли не довели ее до инсульта. Об этом говорится в журналистском расследовании ТРК Украина, передает УНН.

Киевлянка рассказала, что пошла за лекарством в аптеку, когда ей стало плохо. Она почувствовала головокружение, померила давление тонометром, который показал "180 на 90".

В аптеке Белогородская рассказала фармацевту о своих симптомах. Последняя не посоветовала женщине обратиться к врачу - а продала ей лекарства, которые "точно помогут". Стоимость лекарств - более 700 грн.

Купив лекарство, пенсионерка принимала их по инструкции, но ей легче не становилось. Решила пойти не в аптеку, а к врачу.

"Врач был удивлен. Он поставил мне диагноз гипертония. Я показала ему препарат от давления. Он мне объяснил, что этот препарат не лечит давление, и не сбивает его, это просто какие-то очень слабые витамины. Врач сказал, что просто, вероятно, аптеке выгодно было их продавать", - рассказала Белгородская.

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Количество желающих заработать на здоровье украинцев растет с каждым днем, говорится в журналистском расследовании. Фармация начала превращаться из медицинской отрасли в деловую в середине 90-х годов. Тогда появилось понятие "маркетинговые договоры". Их суть заключается в следующем: фармкомпании подписывают с аптеками договоры, в которых четко указаны названия лекарств, которые работники аптеки посоветуют украинцам прежде всего. Это так называемые приоритетные препараты.

"То есть если вы придете в аптеку и попросите что-то от кашля или от давления - фармацевт предложит вам те, за которые аптека получит вознаграждение. Они могут быть качественными, но 100% дороже от аналогов, так как за рекламу надо платить", - говорится в журналистском расследовании.

Напомним, сетевые аптеки признали, что получают маркетинговые бонусы от производителей по реализации их препаратов. И под давлением народных депутатов, аптекари даже заявили о намерениях отказаться от таких маркетинговых соглашений.

Также напомним, что в парламенте зарегистрирован законопроект №8591, который предусматривает запрет для аптек пользоваться маркетинговыми соглашениями. Документ готовится к рассмотрению профильным комитетом ВР.

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