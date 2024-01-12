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Замість коштів отримав підозру: правоохоронці Києва затримали посадовця Фонду держмайна на хабарі

Замість коштів отримав підозру: правоохоронці Києва затримали посадовця Фонду держмайна на хабарі

Київ • УНН

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Київська міліція заарештувала посадовця Фонду державного майна за отримання хабара в розмірі $1,000 за угоду з оренди майна.

Очільнику управління орендних відносин одного з регіональних відділень Фонду державного майна України було повідомлено про підозру в отриманні 1 тисячі доларів хабаря.

Про це повідомило головне управління Національної поліції у місті Київ, пише УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що посадовець вимагав від громадянина хабар розміром в 1 тисячу доларів США за надання в довгострокову оренду об’єкту нерухомого майна державної форми власності на Київщині.

Також правопорушник обіцяв сприяти під час проведення тендерних процедур й укладання договору та не втручатися в подальшу господарську діяльність.

Під час отримання неправомірної вигоди, зловмисника було затримано. 

Наразі йому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення його від посади. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Одещини, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон12.01.24, 14:20 • 22032 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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