Замість коштів отримав підозру: правоохоронці Києва затримали посадовця Фонду держмайна на хабарі
Київ • УНН
Київська міліція заарештувала посадовця Фонду державного майна за отримання хабара в розмірі $1,000 за угоду з оренди майна.
Очільнику управління орендних відносин одного з регіональних відділень Фонду державного майна України було повідомлено про підозру в отриманні 1 тисячі доларів хабаря.
Про це повідомило головне управління Національної поліції у місті Київ, пише УНН.
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Слідством встановлено, що посадовець вимагав від громадянина хабар розміром в 1 тисячу доларів США за надання в довгострокову оренду об’єкту нерухомого майна державної форми власності на Київщині.
Також правопорушник обіцяв сприяти під час проведення тендерних процедур й укладання договору та не втручатися в подальшу господарську діяльність.
Під час отримання неправомірної вигоди, зловмисника було затримано.
Наразі йому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення його від посади. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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