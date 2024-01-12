Вместо средств получил подозрение: правоохранители Киева задержали чиновника Фонда госимущества на взятке

Главе управления арендных отношений одного из региональных отделений Фонда государственного имущества Украины было сообщено о подозрении в получении 1 тысячи долларов взятки.

Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в городе Киев, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что чиновник требовал от гражданина взятку размером в 1 тысячу долларов США за предоставление в долгосрочную аренду объекта недвижимого имущества государственной формы собственности на Киевщине.

Также правонарушитель обещал содействовать при проведении тендерных процедур и заключении договора и не вмешиваться в дальнейшую хозяйственную деятельность.

Во время получения неправомерной выгоды, злоумышленник был задержан.

Сейчас ему сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде ничего домашнего ареста и подано в суд ходатайство об отстранении его от должности. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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