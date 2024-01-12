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Вместо средств получил подозрение: правоохранители Киева задержали чиновника Фонда госимущества на взятке

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 14:50  •  7180 просмотра

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Киевская милиция арестовала чиновника Фонда государственного имущества за получение взятки в размере $1,000 за сделку по аренде имущества.

Главе управления арендных отношений одного из региональных отделений Фонда государственного имущества Украины было сообщено о подозрении в получении 1 тысячи долларов взятки.

Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в городе Киев, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что чиновник требовал от гражданина взятку размером в 1 тысячу долларов США за предоставление в долгосрочную аренду объекта недвижимого имущества государственной формы собственности на Киевщине.

Также правонарушитель обещал содействовать при проведении тендерных процедур и заключении договора и не вмешиваться в дальнейшую хозяйственную деятельность.

Во время получения неправомерной выгоды, злоумышленник был задержан. 

Сейчас ему сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде ничего домашнего ареста и подано в суд ходатайство об отстранении его от должности. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Одесской области, который за взятки позволял уклонистам выезжать за границу12 январь 2024, 12:20 • 16485 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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