Вместо средств получил подозрение: правоохранители Киева задержали чиновника Фонда госимущества на взятке
Киев • УНН
Киевская милиция арестовала чиновника Фонда государственного имущества за получение взятки в размере $1,000 за сделку по аренде имущества.
Главе управления арендных отношений одного из региональных отделений Фонда государственного имущества Украины было сообщено о подозрении в получении 1 тысячи долларов взятки.
Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в городе Киев, пишет УНН.
Детали
Следствием установлено, что чиновник требовал от гражданина взятку размером в 1 тысячу долларов США за предоставление в долгосрочную аренду объекта недвижимого имущества государственной формы собственности на Киевщине.
Также правонарушитель обещал содействовать при проведении тендерных процедур и заключении договора и не вмешиваться в дальнейшую хозяйственную деятельность.
Во время получения неправомерной выгоды, злоумышленник был задержан.
Сейчас ему сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде ничего домашнего ареста и подано в суд ходатайство об отстранении его от должности. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Вместо средств получил подозрение: правоохранители Киева задержали чиновника Фонда госимущества на взятке
Киевская милиция арестовала чиновника Фонда государственного имущества за получение взятки в размере $1,000 за сделку по аренде имущества.
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