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Заміщення російської нафти саудівською на європейському ринку наразі виглядає нереалістично - експерт

Заміщення російської нафти саудівською на європейському ринку наразі виглядає нереалістично - експерт

Київ • УНН

 • 383048 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Візит президент США Джо Байдена до Саудівської Аравії та домовленості з приводу заміщення російської нафти поки не виглядають реалістичними і скоріше схожі лише на намагання США підтримати антиросійські санкції. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

Цитата

«Там говорилося про те, що було відомо раніше. Вони (Саудівська Аравія - ред.) планують і мають намір нарощувати видобуток нафти з нинішніх 11 до 13 млн барелів на добу. Проте не зазначали, що зроблять це за місяць чи декілька місяців. Вони планують збільшити видобуток до 2027 року, тобто лише через 5 років. У цьому і вся проблема. Наразі існує технічна можливість збільшити видобуток до 12 млн барелів на добу, але вони цього не робитимуть. Це зашкодить виробничому процесу і піде зниження видобутку до 10,5 млн барелів на добу. Тож я оцінюю візит Байдена як частину намагань США підтримати антиросійські санкції в обмеженні видобутку та продажу нафти. Але результату від візиту зараз не буде», – вважає Корольчук.

Деталі

Окрім того, експерт зазначає, наразі неможливо замістити російську нафту саудівською, адже це економічно неефективно.

«Те, що російську нафту можна замістити саудівською, – неправда. Із саудівської нафти більше виготовляють бензин – А-95, А-98, а російська нафта більше йде на дизель. Звісно, з будь-якої нафти можна виробити і дизель, і бензин. Проте, якщо саудівську нафту пустити на виготовлення дизеля на європейський ринок для заміщення, це як «топити піч грошима». Економічно це не вигідно. Прибутку буде не те, що менше, а набагато менше від такої операції. Тож Саудівська Аравія цього не робитиме», – повідомив Корольчук.

Експерт вважає, якщо і йтиметься про заміщення російської нафти, то це відбуватиметься лише для конкретних споживачів. Ймовірніше, для Китаю. Адже ще в березні одна із саудівських компаній підписала з Китаєм договір на будівництво нафтопереробного заводу на 15 млн тонн нафти на рік. Цілком можливо, зазначає співрозмовник, що це і є той ринок, задля якого Саудівська Аравія буде збільшувати видобуток.

Нагадаємо

Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти після зустрічі президента Джо Байдена з наслідним принцом Саудівської Аравії.

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