Байден умовив принца Саудівська Аравія збільшити видобуток нафти

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Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман погодився збільшити видобуток приблизно на 4 мільйони барелів на день до 13 мільйонів барелів під час виступу на відкритті саміту з арабськими лідерами.

Оголошення прозвучало, коли бін Салман закликав до тісніших стратегічних відносин між західними союзниками та США.

Країна Близького Сходу є найбільшим експортером нафти до США, на яку припадає 5% імпорту нафти та 6% імпорту сирої нафти.

За даними ОПЕК, у 2021 році Саудівська Аравія видобувала близько 9 млн барелів нафти на день. Вона та інші країни нафтового картелю скоротили видобуток, коли почалася пандемія та впав попит, погодившись поступово збільшувати видобуток протягом кількох місяців, щоб регулювати ціни.

Додамо

Важливість Саудівської Аравії як виробника енергії зросла після вторгнення Росії в Україну, що призвело до стрімкого зростання цін на нафту.