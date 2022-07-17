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Байден уговорил принца Саудовская Аравия увеличить добычу нефти

Байден уговорил принца Саудовская Аравия увеличить добычу нефти

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. Об этом сообщает Insider, передает УНН.

Детали

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман согласился увеличить добычу примерно на 4 миллиона баррелей в день до 13 миллионов баррелей во время выступления на открытии саммита с арабскими лидерами.

Объявление прозвучало, когда бин Салман призвал к более тесным стратегическим отношениям между западными союзниками и США.

Страна Ближнего Востока является крупнейшим экспортером нефти в США, на которую приходится 5% импорта нефти и 6% импорта сырой нефти.

По данным ОПЕК, в 2021 году Саудовская Аравия добывала около 9 млн баррелей нефти в день. Она и другие страны нефтяного картеля сократили добычу, когда началась пандемия и упал спрос, согласившись постепенно увеличивать добычу в течение нескольких месяцев, чтобы регулировать цены.

Добавим

Важность Саудовской Аравии как производителя энергии возросла после вторжения России в Украину, что привело к стремительному росту цен на нефть.

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