Байден уговорил принца Саудовская Аравия увеличить добычу нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. Об этом сообщает Insider, передает УНН.
Детали
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман согласился увеличить добычу примерно на 4 миллиона баррелей в день до 13 миллионов баррелей во время выступления на открытии саммита с арабскими лидерами.
Объявление прозвучало, когда бин Салман призвал к более тесным стратегическим отношениям между западными союзниками и США.
Страна Ближнего Востока является крупнейшим экспортером нефти в США, на которую приходится 5% импорта нефти и 6% импорта сырой нефти.
По данным ОПЕК, в 2021 году Саудовская Аравия добывала около 9 млн баррелей нефти в день. Она и другие страны нефтяного картеля сократили добычу, когда началась пандемия и упал спрос, согласившись постепенно увеличивать добычу в течение нескольких месяцев, чтобы регулировать цены.
Добавим
Важность Саудовской Аравии как производителя энергии возросла после вторжения России в Украину, что привело к стремительному росту цен на нефть.