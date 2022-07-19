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Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт

Киев • УНН

 • 383042 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Визит президент США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и договоренности по поводу замещения российской нефти пока не выглядят реалистичными и скорее похожи только на попытки США поддержать антироссийские санкции. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

Цитата

«Там говорилось о том, что было известно раньше. Они (Саудовская Аравия – ред.) планируют и намерены наращивать добычу нефти с нынешних 11 до 13 млн баррелей в сутки. Однако не отмечали, что сделают это через месяц или несколько месяцев. Они планируют увеличить добычу к 2027 году, то есть только через 5 лет. В этом и вся проблема. Пока существует техническая возможность увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки, но они этого не будут делать. Это повредит производственному процессу и пойдет снижение добычи до 10,5 млн баррелей в сутки. Я оцениваю визит Байдена как часть попыток США поддержать антироссийские санкции в ограничении добычи и продажи нефти. Но результата от визита сейчас не будет», – считает Корольчук.

Детали

Кроме того, эксперт отмечает, что сейчас невозможно заместить российскую нефть на саудовской, ведь это экономически неэффективно.

«То, что российскую нефть можно заместить на саудовскую, – неправда. Из саудовской нефти больше производят бензин – А-95, А-98, а российская нефть больше йдет на дизель. Естественно, из любой нефти можно произвести и дизель, и бензин. Однако, если саудовскую нефть пустить на изготовление дизеля на европейский рынок для замещения, это как «топить печь деньгами». Экономически это невыгодно. Прибыли будет не то, что меньше, а гораздо меньше такой операции. Поэтому Саудовская Аравия этого не будет делать», – сообщил Корольчук.

Эксперт считает, если и пойдет речь о замещении российской нефти, то это будет происходить только для конкретных потребителей. Скорее всего, для Китая. Ведь еще в марте одна из саудовских компаний подписала с Китаем договор на строительство нефтеперерабатывающего завода на 15 млн тонн нефти в год. Вполне возможно, отмечает собеседник, что это и есть рынок, ради которого Саудовская Аравия будет увеличивать добычу.

Напомним

Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента США Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии.

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