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Замінить генерала Міллі на посаді очільника генштабу США: Байден визначився з кандидатурою

Замінить генерала Міллі на посаді очільника генштабу США: Байден визначився з кандидатурою

Київ • УНН

 • 584753 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент США Джо Байден визначився, хто замінить генерала Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

У четвер Джо Байден оголосив про призначення начальника штабу ВПС генерала Чарльза Брауна наступним головою Об’єднаного комітету начальників штабів, сказавши, що "не може уявити нікого, хто б краще підходив для керівництва силами США".

"Генерал Браун - воїн, що походить із гордого роду воїнів. Його батько, полковник армії США, Сі К'ю Браун, служив у В'єтнамі. Його дід, старший сержант армії США. Роберт Браун-молодший очолював відокремлений підрозділ у Другій світовій війні", – підкреслив Байден.

Під час свого виступу, Байден також звернувся до генерала Міллі, подякувавши йому за службу країні.

"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", - сказав президент США.

Як зазначається, призначення Брауна відбулося після рекомендації міністра оборони Ллойда Остіна обрати генерала на цю посаду.

Якщо рішення затвердиться, це буде перший випадок в історії США, коли обидва найвищі керівники оборонного відомства – міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів – є афроамериканцями.

Джерело підкреслює, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів є найвищим військовим офіцером країни, який є головним військовим радником президента Сполучених Штатів, міністра оборони та Ради національної безпеки.

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