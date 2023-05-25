Заменит генерала Милли на посту главы генштаба США: Байден определился с кандидатурой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент США Джо Байден определился, кто заменит генерала Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
В четверг Джо Байден объявил о назначении начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов, сказав, что "не может представить никого, кто бы лучше подходил для руководства силами США".
"Генерал Браун - воин, происходящий из гордого рода воинов. Его отец, полковник армии США, Си Кью Браун, служил во Вьетнаме. Его дед, старший сержант армии США. Роберт Браун-младший возглавлял обособленное подразделение во Второй мировой войне", – подчеркнул Байден.
Во время своего выступления, Байден также обратился к генералу Милли, поблагодарив его за службу стране.
"На посту главы ты провел наших военных через самую сложную обстановку в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", - сказал президент США.
Как отмечается, назначение Брауна произошло после рекомендации министра обороны Ллойда Остина выбрать генерала на эту должность.
Если решение утвердится, это будет первый случай в истории США, когда оба высших руководителя оборонного ведомства – министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов – являются афроамериканцами.
Источник подчеркивает, что председатель Объединенного комитета начальников штабов является высшим военным офицером страны, который является главным военным советником президента Соединенных Штатов, министра обороны и Совета национальной безопасности.
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