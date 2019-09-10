Замахнутися на Чемпіонат світу запропонував Зеленський - Петраков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Замахнутися на проведення Чемпіонату світу з футболу запропонував Президент Володимир Зеленський, і під час зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном обговорювали проведення в Україні Чемпіонату світу з футболу серед молодіжних збірних. Про це в коментарі УНН розповів головний тренер молодіжної збірної (U-20) Олександр Петраков.
За його словами, ідею повністю підтримав президент УАФ Андрій Павелко та робитиме все, щоб вона реалізувалася.
"Під час нашого нагородження, президент Зеленський сказав, а чому б вам не замахнутися на Чемпіонат світу. Цю ідею повністю підтримав Андрій Павелко. Тому ми попросили підтримки у Чеферіна, щоб він нас підтримав, нашу заявку в майбутньому на проведення футбольного чемпіонату світу. Я думаю, що це буде все-таки по U-17, 24 збірні.
Коли це буде - не знаю, але він обіцяв підтримати нашу ініціативу. Він не має права голосу, УЄФА, але ФІФА має право голосу.
Для мене це було найбільш значущим моментом зустрічі з Чеферіном в УАФ. Я б дуже хотів, щоб ми провели цей чемпіонат", - розповів Петраков.
Нагадаємо, у червні підопічні Петракова стали чемпіонами світу, вперше в історії України.
Також нагадаємо, Чеферін відвідав Україну з дводенним візитом 4-5 вересня. Це був його третій офіційний приїзд. Під час однієї із зустрічей в УАФ Чеферін назвав президента УАФ Андрія Павелка "дуже сильним лобістом інтересів України в УЄФА".