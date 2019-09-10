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6 марта, 19:19 • 110696 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121729 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113286 просмотра

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6 марта, 14:10 • 119323 просмотра

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Замахнуться на Чемпионат мира предложил Зеленский - Петраков

Замахнуться на Чемпионат мира предложил Зеленский - Петраков

Киев  •  УНН

 • 14839 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Замахнуться на проведение Чемпионата мира по футболу предложил Президент Владимир Зеленский, и во время встречи с президентом УЕФА Александером Чефериным обсуждали проведение в Украине Чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Об этом в комментарии УНН рассказал главный тренер молодёжной сборной (U-20)Александр Петраков.

По его словам, идею полностью поддержал президент УАФ Андрей Павелко и будет делать все, чтобы она реализовалась.

"Во время нашего награждения, президент Зеленский сказал, а почему бы вам не замахнуться на Чемпионат мира. Эту идею полностью поддержал Андрей Павелко. Поэтому мы попросили поддержки у Чеферина, чтобы он нас поддержал, нашу заявку в будущем на проведение футбольного чемпионата мира. Я думаю, что это будет все-таки по U-17, 24 сборные.

Когда это будет - не знаю, но он обещал поддержать нашу инициативу. Он не имеет права голоса, УЕФА, но ФИФА имеет право голоса.

Для меня это было самым значимым моментом встречи с Чефериным в УАФ. Я бы очень хотел, чтобы мы провели этот чемпионат", - рассказал Петраков.

Напомним, в июне подопечные Петракова стали чемпионами мира, впервые в истории Украины.

Также напомним, Чеферин посетил Украину с двухдневным визитом 4-5 сентября. Это был его третий официальный приезд. Во время одной из встреч в УАФ Чеферин назвал президента УАФ Андрея Павелко "очень сильным лоббистом интересов Украины в УЕФА".

Украинские Национальные Новости

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