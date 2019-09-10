Замахнуться на Чемпионат мира предложил Зеленский - Петраков

По его словам, идею полностью поддержал президент УАФ Андрей Павелко и будет делать все, чтобы она реализовалась.

"Во время нашего награждения, президент Зеленский сказал, а почему бы вам не замахнуться на Чемпионат мира. Эту идею полностью поддержал Андрей Павелко. Поэтому мы попросили поддержки у Чеферина, чтобы он нас поддержал, нашу заявку в будущем на проведение футбольного чемпионата мира. Я думаю, что это будет все-таки по U-17, 24 сборные.

Когда это будет - не знаю, но он обещал поддержать нашу инициативу. Он не имеет права голоса, УЕФА, но ФИФА имеет право голоса.

Для меня это было самым значимым моментом встречи с Чефериным в УАФ. Я бы очень хотел, чтобы мы провели этот чемпионат", - рассказал Петраков.

Напомним, в июне подопечные Петракова стали чемпионами мира, впервые в истории Украины.

Также напомним, Чеферин посетил Украину с двухдневным визитом 4-5 сентября. Это был его третий официальный приезд. Во время одной из встреч в УАФ Чеферин назвал президента УАФ Андрея Павелко "очень сильным лоббистом интересов Украины в УЕФА".