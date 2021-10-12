Замах на бізнесмена “Мультіка” допомогло розкрити ДНК на недопалках. Підозрюваного затримали

Цитата

“Напередодні пізно ввечері імовірного кілера затримали. За даними слідства, ще у квітні 2020 року він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Тітова, більш відомого в кримінальних колах за прізвиськом „Мультик“. На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди його ДНК”, — написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, прокуратура і поліція Миколаївщини постійно розширювали коло пошуку.

“Збіг трапився під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного із місцевих мешканців. Зразки ДНК на недопалках особи співпали із тими, що залишились на зброї і вказали на особу стрілка”, — повідомила Генпрокурор.

Венедіктова розповіла, що затриманий громадянин вже мав конфлікт із законом і відомий в кримінальних колах.

“Він був судимий і є обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства. Куля поцілила в голову „Мультика“. Він вижив, однак має суттєві проблеми зі здоров’ям. Одним з мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні. Потерпілий також є фігурантом в ряді кримінальних проваджень”, — зазначила Венедіктова.

У поліції Миколаївської області повідомляють, що 43-річного чоловіка було затримано в Миколаєві.

“Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)...Також відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід”, — інформує поліція.

Доповнення

Минулого року у центрі Миколаєва на території бізнес-центру підстрелили місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”.



Згодом в поліції повідомили, що слідство розглядає п’ять версій нападу у центрі Миколаєва на місцевого авторитета Михайла Титова.