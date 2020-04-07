У поліції назвали версії нападу на миколаївського авторитета “Мультіка”

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Слідство розглядає п’ять версій нападу у центрі Миколаєва на місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.