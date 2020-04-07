У поліції назвали версії нападу на миколаївського авторитета “Мультіка”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Слідство розглядає п’ять версій нападу у центрі Миколаєва на місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
“Слідство розглядає п’ять версій у зв’язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена. Вчора поліцейські встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю, подію кваліфіковано за ознаками п. 6 ч. 2 ст. 115 — “Скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що версії мотиву скоєння злочину:
— злочин міг бути скоєний на ґрунті помсти;
— це пов’язано з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні;
— приводом стала конкуренція в бізнесі;
— злочин скоєний через неповернених боргів або на ґрунті неприязних відносин;
— замах на вбивство був скоєний на замовлення.
Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину, і для цього правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Поліцейські продовжують пошуки зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців.
Повідомляється, що потерпілий знаходиться в реанімації під наглядом поліцейських.
Правоохоронці вчора виявили зброю, з якої було скоєно замах — на технічному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Севастопольської, 47 був знайдений мисливський карабін “Сайга” калібру 7,62, із зарядженим магазином, та гільза. Наразі зброя передана на проведення експертизи. Зброя була викрадена у 2018 році і до цього належала приватній особі.
Санкція статті, що розслідується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.
Нагадаємо, у центрі Миколаєва на території бізнес-центру підстрелили місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”.