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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86256 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 100553 просмотра

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5 марта, 16:07 • 102715 просмотра

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В полиции назвали версии нападения на николаевского авторитета "Мультика"

В полиции назвали версии нападения на николаевского авторитета "Мультика"

Киев  •  УНН

 • 14560 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Следствие рассматривает пять версий нападения в центре Николаева на местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство местного бизнесмена. Вчера полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие, событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 - "Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что версии мотива совершения преступления:

- преступление могло быть совершено на почве мести;
- это связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;
- поводом стала конкуренция в бизнесе;
- преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений;
- покушение на убийство было совершено по заказу.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей.

Сообщается, что пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.

Правоохранители вчера обнаружили оружие, из которого было совершено покушение - на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, с заряженным магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищено в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу.

Санкция статьи, что расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, в центре Николаева на территории бизнес-центра подстрелили местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик".

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