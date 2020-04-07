В полиции назвали версии нападения на николаевского авторитета "Мультика"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Следствие рассматривает пять версий нападения в центре Николаева на местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство местного бизнесмена. Вчера полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие, событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 - "Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что версии мотива совершения преступления:
- преступление могло быть совершено на почве мести;
- это связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;
- поводом стала конкуренция в бизнесе;
- преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений;
- покушение на убийство было совершено по заказу.
Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей.
Сообщается, что пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.
Правоохранители вчера обнаружили оружие, из которого было совершено покушение - на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47 был найден охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, с заряженным магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищено в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу.
Санкция статьи, что расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, в центре Николаева на территории бизнес-центра подстрелили местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик".