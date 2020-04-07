В полиции назвали версии нападения на николаевского авторитета "Мультика"

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Следствие рассматривает пять версий нападения в центре Николаева на местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.