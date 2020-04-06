У Миколаєві підстрелили місцевого авторитета “Мультіка”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У центрі Миколаєва на території бізнес-центру підстрелили місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
“Сьогодні близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бізнес-центру по пр. Центральному, під час якої отримав вогнепальне поранення місцевий бізнесмен”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місці події на чолі з начальником ГУНП Олександром Анохіним, керівництвом поліції області, працює слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники УКР та УСР.
Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб.
За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 “Замах на умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Тривають першочергові слідчі дії.
За інформацію УНН, мова йде про місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”.
Нагадаємо, у Запоріжжі вбили кримінального авторитета на прізвисько “Сарван”.