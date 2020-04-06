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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85184 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102522 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101779 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109834 просмотра

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5 марта, 13:05 • 98683 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Николаеве подстрелили местного авторитета "Мультика"

В Николаеве подстрелили местного авторитета "Мультика"

Киев  •  УНН

 • 31178 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В центре Николаева на территории бизнес-центра подстрелили местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Сегодня около 14:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра на пр. Центральном, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

По информации УНН, речь идет о местном авторитете Михаиле Титове, более известном как "Мультик".

Напомним, в Запорожье убили криминального авторитета по прозвищу "Сарван".

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