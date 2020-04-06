В Николаеве подстрелили местного авторитета "Мультика"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В центре Николаева на территории бизнес-центра подстрелили местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"Сегодня около 14:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра на пр. Центральном, во время которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.
Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц.
По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
По информации УНН, речь идет о местном авторитете Михаиле Титове, более известном как "Мультик".
Напомним, в Запорожье убили криминального авторитета по прозвищу "Сарван".