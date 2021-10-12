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Покушение на бизнесмена "Мультика" помогло раскрыть ДНК на окурках. Подозреваемого задержали

Покушение на бизнесмена "Мультика" помогло раскрыть ДНК на окурках. Подозреваемого задержали

Киев  •  УНН

 • 19659 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Николаеве задержали подозреваемого в покушении на убийство местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик". ДНК на окурках помогло раскрыть покушение. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Накануне поздно вечером вероятного киллера задержали. По данным следствия, еще в апреле 2020 года он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель бросил там ружье, на котором были найдены следы его ДНК", - написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, прокуратура и полиция Николаевской области постоянно расширяли круг поиска.

"Совпадение случилось во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, что остались на оружии и указали на лицо стрелка", - сообщила генпрокурор.

Венедиктова рассказала, что задержанный гражданин уже имел конфликт с законом и известный в криминальных кругах.

"Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве. Пуля попала в голову "Мультику". Он выжил, но имеет существенные проблемы со здоровьем. Одним из мотивов возможного заказа его убийства правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств", - отметила Венедиктова.

В полиции Николаевской области сообщают, что 43-летний мужчина был задержан в Николаеве.

"Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) ... Также открыто уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения", - информирует полиция.

Дополнение

В прошлом году в центре Николаева на территории бизнес-центра подстрелили местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик".

Впоследствии в полиции сообщили, что следствие рассматривает пять версий нападения в центре Николаева на местного авторитета Михаила Титова.

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