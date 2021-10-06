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Залякують та тримають в нелюдських умовах: омбудсмен заявила про знущання над українцями у тюрмах ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українців у в’язницях ОРДЛО залякують, вимагають у них гроші та тримають у нелюдських умовах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.

Цитата

“Отримала звістку про жахливу ситуацію в місцях позбавлення волі, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де незаконно утримуються українські громадяни. Відповідно до отриманої інформації, керівництво Макіївської колонії № 32 та Сніжнянської виправної колонії № 127 систематично залякує та вимагає гроші у в’язнів з метою неправомірного збагачення. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати”, — повідомила Денісова.

Деталі

Зокрема, омбудсмен заявила, що Ув’язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання — там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

В осінньо-зимовий період ув’язнені залишаються практично “на вулиці” попри те, що їхнє здоров’я підірвано тортурами і голодом. Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи.

Денісова відзначила, що ситуація з поширенням COVID-19 в колонії є вкрай критичною. Багато хто з в’язнів має усі ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку та нюху, у деяких виражені диспепсичні розлади. Проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією.

Упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

“Зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН”.

“Звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллєтт щодо проведення Моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги”.

“Також прошу представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотту Реландер вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян”, — повідомила Денісова.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на окупованій території Донецької області в колонії вбито трьох українських громадян.

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