Запугивают и держат в нечеловеческих условиях: омбудсмен заявила об издевательствах над украинцами в тюрьмах ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинцев в тюрьмах ОРДЛО запугивают, требуют у них деньги и держат в нечеловеческих условиях. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram, передает УНН.
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“Получила известие об ужасной ситуации в местах лишения свободы, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где незаконно содержатся украинские граждане. Согласно полученной информации, руководство Макеевской колонии № 32 и Снежнянской исправительной колонии № 127 систематически запугивают и требуют деньги у заключенных с целью неправомерного обогащения. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать”, — сообщила Денисова.
Детали
В частности, омбудсмен заявила, что заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания — там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.
В осенне-зимний период заключенные остаются практически “на улице” несмотря на то, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы.
Денисова отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в колонии является крайне критической. Многие из заключенных имеет все признаки заболевания: высокая температура тела, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, у некоторых выраженные диспепсические расстройства. Однако медицинская помощь им не предоставляется, а переданы родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией.
В течение дня больным заложникам запрещено прилечь на кровать, ведь за это они получат наказание карцером за нарушение режима.
“Указанные факты являются прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН”.
“Обратилась к голове Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер и главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине госпожа Флоранс Жиллетт о проведении Мониторинговых визитов в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав наших граждан и предоставления им надлежащей медицинской помощи”.
“Также прошу представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе Шарлотту Реландер принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав граждан”, — сообщила Денисова.
Напомним
Ранее УНН писал, что на оккупированной территории Донецкой области в колонии убиты трое украинских граждан.