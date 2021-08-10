Вбивство українців у колонії бойовиків "ДНР": прокуратура почала провадження

ukru
Ексклюзив
10:51 • 30956 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 51714 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 120114 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 162064 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 237974 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181349 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175081 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188276 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155073 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160238 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 104446 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 102178 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 100465 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 114191 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 103536 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 237976 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 192026 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 287580 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 282871 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 409598 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 84633 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 90874 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 86706 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 108761 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118147 перегляди
Актуальне
Вбивство українців у колонії бойовиків "ДНР": прокуратура почала провадження

Вбивство українців у колонії бойовиків "ДНР": прокуратура почала провадження

Київ • УНН

 • 25028 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства засуджених на окупованій частині території області у м. Хрестівка (у 1956—2016 роках — Кіровське), передає УНН.

Цитата

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 серпня 2021 року на території Кіровської виправної колонії № 33 у м. Хрестівка Донецької області невідомими особами було вбито засуджених. Один із загиблих — 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється”, — мовиться в повідомленні.

Контекст

Напередодні стало відомо, що на окупованій території Донецької області в колонії вбито трьох українських громадян.

10 серпня учасник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш уточнив, що щодо вбивства ув’язнених в Кіровській колонії немає підтвердження смерті третього постраждалого, тому поки можна говорити лише про двох загиблих.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісва раніше заявила, що звернулась до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з вимогою терміново направити представників субделегації МКЧХ у Донецьку до Кіровської виправної колонії № 33, з метою перевірки обставин загибелі українських громадян та стану додержання прав інших утримуваних осіб.

Вона також звернулася до представника України в робочій підгрупі із гуманітарних питань у ТКГ з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Галини Третьякової та координатора в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер терміново вжити заходів реагування на факт вбивства українських громадян та розблокування процесу переміщення 450 засуджених осіб.

Водночас, як розповів УНН спікер української делегації у ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, українська сторона “пригадає” вбивство громадян України в Кіровській виправній колонії в ОРДЛО у звіті для ОБСЄ в межах Тристоронньої контактної групи, однак “чи зрозуміють нас в ОБСЄ — це велике питання”.

Доповнення

За повідомленнями, один із убитих — 40-річний Євген Сотников, який свого часу здобув срібну і дві бронзові медалі на чемпіонатах Європи і світу з дзюдо, також був медалістом в інших змаганнях — зокрема, мав “срібло” на чемпіонаті світу з самбо. Був чемпіоном України з дзюдо. Брав участь в Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року, але невдало. Кілька разів мав проблеми з законом, 2010 року був засуджений за вбивство — остаточний термін позбавлення волі склав 15 років.

Ім’я другого вбитого ув’язненого називають як Олександр Давидов, даних про третього наразі не наводять.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами