Вбивство українців у колонії бойовиків "ДНР": прокуратура почала провадження

Цитата

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 серпня 2021 року на території Кіровської виправної колонії № 33 у м. Хрестівка Донецької області невідомими особами було вбито засуджених. Один із загиблих — 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється”, — мовиться в повідомленні.

Контекст

Напередодні стало відомо, що на окупованій території Донецької області в колонії вбито трьох українських громадян.

10 серпня учасник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш уточнив, що щодо вбивства ув’язнених в Кіровській колонії немає підтвердження смерті третього постраждалого, тому поки можна говорити лише про двох загиблих.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісва раніше заявила, що звернулась до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з вимогою терміново направити представників субделегації МКЧХ у Донецьку до Кіровської виправної колонії № 33, з метою перевірки обставин загибелі українських громадян та стану додержання прав інших утримуваних осіб.

Вона також звернулася до представника України в робочій підгрупі із гуманітарних питань у ТКГ з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Галини Третьякової та координатора в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер терміново вжити заходів реагування на факт вбивства українських громадян та розблокування процесу переміщення 450 засуджених осіб.

Водночас, як розповів УНН спікер української делегації у ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, українська сторона “пригадає” вбивство громадян України в Кіровській виправній колонії в ОРДЛО у звіті для ОБСЄ в межах Тристоронньої контактної групи, однак “чи зрозуміють нас в ОБСЄ — це велике питання”.

Доповнення

За повідомленнями, один із убитих — 40-річний Євген Сотников, який свого часу здобув срібну і дві бронзові медалі на чемпіонатах Європи і світу з дзюдо, також був медалістом в інших змаганнях — зокрема, мав “срібло” на чемпіонаті світу з самбо. Був чемпіоном України з дзюдо. Брав участь в Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року, але невдало. Кілька разів мав проблеми з законом, 2010 року був засуджений за вбивство — остаточний термін позбавлення волі склав 15 років.

Ім’я другого вбитого ув’язненого називають як Олександр Давидов, даних про третього наразі не наводять.