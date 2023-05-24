Залужний провів телефонну розмову з Головнокомандувачем НАТО та командувачем ЗС США: говорили про посилення протиповітряної оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України, повідомляє УНН з посиланням на Facebook Залужного.
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“Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу”, - йдеться у повідомленні.
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Під час розмови також обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки, зазначив Залужний.
Головнокомандувач не оминув і тему кількісного та якісного складу українського війська і поговорив про ініціативу посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.
Залужний домовився з генералом Каволі й надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України.
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