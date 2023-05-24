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Залужний провів телефонну розмову з Головнокомандувачем НАТО та командувачем ЗС США: говорили про посилення протиповітряної оборони України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України, повідомляє УНН з посиланням на Facebook Залужного.

Цитата

“Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Під час розмови також обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки, зазначив Залужний.  

Головнокомандувач не оминув і тему кількісного та якісного складу українського війська і поговорив про ініціативу посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.

Залужний домовився з генералом Каволі й надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України.

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