Залужный провел телефонный разговор с Главнокомандующим НАТО и командующим ВС США: говорили об усилении противовоздушной обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины, сообщает УНН со ссылкой на Facebook Залужного.
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“Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов - были ключевыми темами нашего диалога”, - говорится в сообщении.
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Во время разговора также обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники, отметил Залужный.
Главнокомандующий не обошел и тему количественного и качественного состава украинского войска и поговорил об инициативе усиления украинской морской пехоты путем создания новых бригад.
Залужный договорился с генералом Каволи и в дальнейшем активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины.
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