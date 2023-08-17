Залужний обговорив з генералом Мілі плани та ймовірні дії російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. Під час розмови Залужний проінформував про ситуацію на лінії фронту, та про плани російських загарбників, передає УНН з посиланням на повідомлення Головнокомандувача.
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“Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів”, - повідомив Залужний.
Крім того, учасники зустрічі обговорили потреби українських військових у зброї, зокрема у снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО та системах радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо
16 серпня Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі. Говорили про ситуацію на фронті, потреби військових підрозділів та захист інфраструктури.