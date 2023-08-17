Залужний обговорив з генералом Мілі плани та ймовірні дії російських окупантів

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“Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів”, - повідомив Залужний.

Крім того, учасники зустрічі обговорили потреби українських військових у зброї, зокрема у снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО та системах радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо

16 серпня Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі. Говорили про ситуацію на фронті, потреби військових підрозділів та захист інфраструктури.