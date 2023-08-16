Валерій Залужний провів розширену зустріч з американським та британським військовим керівництвом: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі. Говорили про ситуацію на фронті, потреби військових підрозділів та захист інфраструктури, пише УНН.
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 15 серпня відбулась зустріч з американськими та британськими партнерами у розширеному форматі. Окрім Залужного Україну представляли начальник Генерального штабу генерал Шаптало, заступник Головнокомандувача генерал Забродський, командувач ВМС адмірал Неїжпапа, перший заступник міністра оборони генерал Павлюк та начальник ГУР МО генерал Буданов.
З іншого боку в перемовинах взяли участь Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Каволі, начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Радакін та низка неназваних представників делегацій партнерів.
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"Співпраця у військовій сфері - ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника, - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Також Залужний наголосив, що окремо було проговорено питання потреб військових підрозділів. А також питання дронів у контексті протидії ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей.
"Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак", - резюмував Залужний.
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