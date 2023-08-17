Залужный обсудил с генералом Мили планы и вероятные действия российских оккупантов

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“Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов”, - сообщил Залужный.

Кроме того, участники встречи обсудили потребности украинских военных в оружии, в частности в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО и системах радиоэлектронной борьбы.

Напомним

16 августа Залужный провел встречу с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Говорили о ситуации на фронте, потребностях военных подразделений и защите инфраструктуры.