Залужный обсудил с генералом Мили планы и вероятные действия российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Во время разговора Залужный проинформировал о ситуации на линии фронта, и о планах российских захватчиков, передает УНН со ссылкой на сообщение Главнокомандующего.
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“Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов”, - сообщил Залужный.
Кроме того, участники встречи обсудили потребности украинских военных в оружии, в частности в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО и системах радиоэлектронной борьбы.
Напомним
16 августа Залужный провел встречу с американскими и британскими партнерами в расширенном формате. Говорили о ситуации на фронте, потребностях военных подразделений и защите инфраструктуры.