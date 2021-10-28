Залучив медиків та розміщував рекламу у закритих групах: підприємець налагодив схему продажу фальшивих Covid-сертифікатів

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За попередньою інформацією, вінницький підприємець розмістив рекламу своїх послуг у закритих групах месенджерів. У злочинній діяльності йому сприяли медичні працівники, до яких він відправляв клієнтів.

За 250 євро зловмисники вносили недостовірні відомості про щеплення до електронної системи охорони здоров’я. Невакциновані громадяни отримували сертифікати, які відображалися у застосунку “Дія”.

“За такий злочин фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Харківщині затримали групу зловмисників, яка продавала фальшовані сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 та результати ПЛР-тестів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 22 жовтня відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.