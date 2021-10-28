Привлек медиков и размещал рекламу в закрытых группах: предприниматель наладил схему продаж фальшивых Covid-сертификатов

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По предварительной информации, винницкий предприниматель разместил рекламу своих услуг в закрытых группах мессенджеров. В преступной деятельности ему оказывали содействие медицинские работники, к которым он отправлял клиентов.

За 250 евро злоумышленники вносили недостоверные сведения о прививках в электронную систему здравоохранения. Невакцинированные граждане получали сертификаты, отображаемые в приложении "Дія".

"За такое преступление фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет", - говорится в сообщении.

Напомним

В Харьковской области задержали группу злоумышленников, которая продавала фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19 и результаты ПЦР-тестов.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.