"Залізні дороги новоросії": окупанти заманюють залізничників з ТОТ у нове "підприємство"

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Як повідомляється, таким чином ворог хоче створити єдину логістику на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Іван Федоров зазначає, що співробітників існуючих фейкових залізних доріг обіцяють перевести у нове вигадане підприємство.

"Як бачимо, кремль продовжує робити з ТОТ вигнанців. І всіляко дистанцює їх від немитої росії - бо ж санкції. Зрадникам привіт: робота у вигаданих структурах - це все, що вам пророкує ворог", - підкреслив Федоров.

Доповнення

Іван Федоров також повідомляв, що у Мелітополі нова хвиля терору – продовжуються викрадення цивільних. За його словами, тільки в травні загарбники забрали і утримують щонайменше десять мирних мешканців міста.