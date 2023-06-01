"Залізні дороги новоросії": окупанти заманюють залізничників з ТОТ у нове "підприємство"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Залізничників з тимчасово окупованих територій чотирьох областей України ерефія заманює у нове міфічне підприємство - "Залізні дороги новоросії". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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Як повідомляється, таким чином ворог хоче створити єдину логістику на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
Іван Федоров зазначає, що співробітників існуючих фейкових залізних доріг обіцяють перевести у нове вигадане підприємство.
"Як бачимо, кремль продовжує робити з ТОТ вигнанців. І всіляко дистанцює їх від немитої росії - бо ж санкції. Зрадникам привіт: робота у вигаданих структурах - це все, що вам пророкує ворог", - підкреслив Федоров.
Доповнення
Іван Федоров також повідомляв, що у Мелітополі нова хвиля терору – продовжуються викрадення цивільних. За його словами, тільки в травні загарбники забрали і утримують щонайменше десять мирних мешканців міста.