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"Залізні дороги новоросії": окупанти заманюють залізничників з ТОТ у нове "підприємство"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Залізничників з тимчасово окупованих територій чотирьох областей України ерефія заманює у нове міфічне підприємство - "Залізні дороги новоросії". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, таким чином ворог хоче створити єдину логістику на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Іван Федоров зазначає, що співробітників існуючих фейкових залізних доріг обіцяють перевести у нове вигадане підприємство.

"Як бачимо, кремль продовжує робити з ТОТ вигнанців. І всіляко дистанцює їх від немитої росії - бо ж санкції. Зрадникам привіт: робота у вигаданих структурах - це все, що вам пророкує ворог", - підкреслив Федоров.

Доповнення

Іван Федоров також повідомляв, що у Мелітополі нова хвиля терору – продовжуються викрадення цивільних. За його словами, тільки в травні загарбники забрали і утримують щонайменше десять мирних мешканців міста.

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