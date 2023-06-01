"Железные дороги новороссии": оккупанты заманивают железнодорожников с ВОТ в новое "предприятие"

Детали

Как сообщается, таким образом враг хочет создать единую логистику на захваченных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Иван Федоров отмечает, что сотрудников существующих фейковых железных дорог обещают перевести в новое вымышленное предприятие.

"Как видим, кремль продолжает делать из ТОТ изгоев. И всячески дистанцирует их от немытой россии - ведь санкции. Предателям привет: работа в вымышленных структурах - это все, что вам пророчит враг", - подчеркнул Федоров.

Дополнение

Иван Федоров также сообщал, что в Мелитополе новая волна террора – продолжаются похищения гражданских. По его словам, только в мае захватчики забрали и удерживают по меньшей мере десять мирных жителей города.