"Железные дороги новороссии": оккупанты заманивают железнодорожников с ВОТ в новое "предприятие"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Железнодорожников с временно оккупированных территорий четырех областей Украины эрефия заманивает в новое мифическое предприятие - "Железные дороги новороссии". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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Как сообщается, таким образом враг хочет создать единую логистику на захваченных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Иван Федоров отмечает, что сотрудников существующих фейковых железных дорог обещают перевести в новое вымышленное предприятие.
"Как видим, кремль продолжает делать из ТОТ изгоев. И всячески дистанцирует их от немытой россии - ведь санкции. Предателям привет: работа в вымышленных структурах - это все, что вам пророчит враг", - подчеркнул Федоров.
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Иван Федоров также сообщал, что в Мелитополе новая волна террора – продолжаются похищения гражданских. По его словам, только в мае захватчики забрали и удерживают по меньшей мере десять мирных жителей города.