Залишки на казначейському рахунку скоротилися до 61,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок жовтня становили 61,618 млрд грн, незначно зменшившись за місяць - на 211,6 млн грн або 0,34%. Про це повідомили у Держказначействі, передає УНН.
"61 617,9 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 1 жовтня 2019 року", - зазначили у відомстві.
Додамо, станом на початок вересня залишки на казначейському рахунку сягали майже 61,83 млрд грн.
Нагадаємо, залишки на єдиному казначейському рахунку на день призначення нового Президента України Володимира Зеленського становили 57 млрд грн.