Остатки на казначейском счете сократились до 61,6 млрд грн

"61 617,9 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 1 октября 2019 года", - отметили в ведомстве.

Добавим, по состоянию на начало сентября остатки на казначейском счете достигали почти 61,83 млрд грн.

Напомним, остатки на едином казначейском счете на день назначения нового Президента Украины Владимира Зеленского составляли 57 млрд грн.