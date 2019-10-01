Остатки на казначейском счете сократились до 61,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало октября составили 61,618 млрд грн, незначительно уменьшившись за месяц - на 211,6 млн грн или 0,34%. Об этом сообщили в Госказначействе, передает УНН.
"61 617,9 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 1 октября 2019 года", - отметили в ведомстве.
Добавим, по состоянию на начало сентября остатки на казначейском счете достигали почти 61,83 млрд грн.
Напомним, остатки на едином казначейском счете на день назначения нового Президента Украины Владимира Зеленского составляли 57 млрд грн.