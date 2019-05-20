Зеленський отримав країну із 57 млрд грн залишку на казначейському рахунку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Залишки на єдиному казначейському рахунку на день призначення нового Президента України Володимира Зеленського складають 57 млрд грн. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні країна є в доброму стані. Золотовалютні резерви держави – понад 20 млрд доларів, ми маємо на єдиному казначейському рахунку 57 млрд грн", - зазначив прем’єр.
За його словами, за роки своєї діяльності уряд здійснив кілька фундаментальних реформ – зокрема, реформу децентралізації.
При цьому він додав, що не відчуває сорому за всі три роки роботи на чолі уряду, який не допустив жодної кризи і досяг певного зростання в показниках зарплати й місцевих бюджетів.
Нагадаємо, протягом березня цього року залишки на єдиному рахунку Державного казначейства України збільшилися на понад 81%.