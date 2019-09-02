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Україна увійшла в осінь з 62 млрд грн на єдиному казначейському рахунку

Україна увійшла в осінь з 62 млрд грн на єдиному казначейському рахунку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Станом на початок вересня залишки на єдиному казначейському рахунку досягли 62 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Державної казначейської служби України, передає УНН.

Згідно із інформацією Держказначейства, станом на 1 вересня Україна накопичила на єдиному казначейському рахунку 61,829 млрд грн.

При цьому в установі додали, що станом на кінець серпня до Державного бюджету надійшло 665,934 млрд грн.

Нагадаємо, залишки на єдиному казначейському рахунку на день призначення нового Президента України Володимира Зеленського складають 57 млрд грн.

Українські Національні Новини

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