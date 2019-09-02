Украина вошла в осень с 62 млрд грн на едином казначейском счету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на начало сентября остатки на едином казначейском счету достигли 62 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.
Согласно информации Госказначейства, по состоянию на 1 сентября Украина накопила на едином казначейском счету 61,829 млрд грн.
При этом в учреждении добавили, что по состоянию на конец августа в Государственный бюджет поступило 665,934 млрд грн.
Напомним, остатки на едином казначейском счету на день назначения нового Президента Украины Владимира Зеленского составили 57 млрд грн.