Украина вошла в осень с 62 млрд грн на едином казначейском счету

Согласно информации Госказначейства, по состоянию на 1 сентября Украина накопила на едином казначейском счету 61,829 млрд грн.

При этом в учреждении добавили, что по состоянию на конец августа в Государственный бюджет поступило 665,934 млрд грн.

Напомним, остатки на едином казначейском счету на день назначения нового Президента Украины Владимира Зеленского составили 57 млрд грн.