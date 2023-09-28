Залишилось пару днів, щоб встигнути обміняти старі дрібні монети та банкноти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. З першого жовтня вилучаються з готівкового обігу дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. До 30 вересня включно їх ще можна обміняти, повідомляє УНН із посиланням на НБУ.
Деталі
Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.
Щоб обміняти монети та банкноти необхідно звернутися до Національного банку України:
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- у Києві: Контрактова пл., 2А;
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- у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
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- у Львові: вул. Коперника, 4;
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- у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
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- у Харкові: Театральна пл., 1;
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- у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.
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Також можна звернутися до уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».
Доповнення
Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам, громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.
Нагадаємо
З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.
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