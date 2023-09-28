Осталось пару дней, чтобы успеть обменять старые мелкие монеты и банкноты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. С первого октября изымаются из наличного обращения мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года. До 30 сентября включительно их еще можно обменять, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.
Чтобы обменять монеты и банкноты необходимо обратиться в Национальный банк Украины:
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- в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
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- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
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- во Львове: ул. Коперника, 4;
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- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
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- в Харькове: Театральная пл., 1;
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- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
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Также можно обратиться в уполномоченные банки: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ».
Дополнение
Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящиеся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам, граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.
Напомним
С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.
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