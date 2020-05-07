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Закупівельні ціни на свинину втратили ще 2,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Свинина в закупівлі дешевшає. Так, середня позначка цього тижня знизилася до 43,9 грн/кг, втративши 2,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Асоціації “Свинарі України”.

Закупівельні ціни на свинину втратили ще 2,5%

“У кінці квітня та на початку травня ціни на свинину живою вагою “просіли”. Такі підсумки моніторингу закупівельних цін на свиней забійних кондицій оприлюднила Олександра Бондарська, керівник аналітичного відділу Асоціації “Свинарі України”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, на межі місяців свинина живою масою подешевшала на 2%, а в перший тиждень травня втратила ще 2,5%.

“Цього тижня середньоринкова ціна на товарних свиней склала 43,9 грн/кг, що на 1 грн чи 2,5% нижче ніж в останні дні квітня. Так, за підсумками напружених торгів минулого тижня виробники свинини „розписали“ товарні партії на 0,5-2 грн/кг дешевше, тож діапазон цін закупівлі понизився до 43-45,5 грн/кг”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що посилення тиску на ціни зі свого боку переробники аргументують меншою потребою в сировині через послаблення об’ємів продажів після Великодня.

“Так, оператори зазначають, що карантинні заходи, зменшення доходів населення у цей період, обмеженість пропускної здатності каналів реалізації свинини та несприятливі погодні умови відтермінували початок традиційного сезону пікніків”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у наслідок цього реалізація свинини напередодні та підчас тривалих вихідних була відчутно гіршою ніж торік і не перевищила стандартних об’ємів продажів.

"З огляду на такі обставини, представники м’ясопереробної галузі прогнозують відносно мляву ринкову активність протягом усього травня та відповідну поведінку внутрішніх цін",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, експерт назвав агропродовольчі товари, на які зменшиться попит у цьому році.

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