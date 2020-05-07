Закупівельні ціни на свинину втратили ще 2,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Свинина в закупівлі дешевшає. Так, середня позначка цього тижня знизилася до 43,9 грн/кг, втративши 2,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Асоціації “Свинарі України”.
“У кінці квітня та на початку травня ціни на свинину живою вагою “просіли”. Такі підсумки моніторингу закупівельних цін на свиней забійних кондицій оприлюднила Олександра Бондарська, керівник аналітичного відділу Асоціації “Свинарі України”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, на межі місяців свинина живою масою подешевшала на 2%, а в перший тиждень травня втратила ще 2,5%.
“Цього тижня середньоринкова ціна на товарних свиней склала 43,9 грн/кг, що на 1 грн чи 2,5% нижче ніж в останні дні квітня. Так, за підсумками напружених торгів минулого тижня виробники свинини „розписали“ товарні партії на 0,5-2 грн/кг дешевше, тож діапазон цін закупівлі понизився до 43-45,5 грн/кг”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що посилення тиску на ціни зі свого боку переробники аргументують меншою потребою в сировині через послаблення об’ємів продажів після Великодня.
“Так, оператори зазначають, що карантинні заходи, зменшення доходів населення у цей період, обмеженість пропускної здатності каналів реалізації свинини та несприятливі погодні умови відтермінували початок традиційного сезону пікніків”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у наслідок цього реалізація свинини напередодні та підчас тривалих вихідних була відчутно гіршою ніж торік і не перевищила стандартних об’ємів продажів.
"З огляду на такі обставини, представники м’ясопереробної галузі прогнозують відносно мляву ринкову активність протягом усього травня та відповідну поведінку внутрішніх цін",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, експерт назвав агропродовольчі товари, на які зменшиться попит у цьому році.