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Закупочные цены на свинину потеряли еще 2,5%

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Свинина в закупке дешевеет. Так, средняя отметка на этой неделе снизилась до 43,9 грн/кг, потеряв 2,5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ассоциации “Свинари Украины”.

Закупочные цены на свинину потеряли еще 2,5%

“В конце апреля и в начале мая цены на свинину живым весом “просели”. Таковы итоги мониторинга закупочных цен на свиней убойных кондиций обнародовала Александра Бондарская, руководитель аналитического отдела Ассоциации “Свинари Украины”, — говорится в сообщении.

В частности, на границе месяцев свинина живым весом подешевела на 2%, а в первую неделю мая потеряла еще 2,5%.

“На этой неделе среднерыночная цена на товарных свиней составила 43,9 грн/кг, что на 1 грн или 2,5% ниже чем в последние дни апреля. Так, по итогам напряженных торгов на прошлой неделе производители свинины „расписали“ товарные партии на 0,5-2 грн/кг дешевле, поэтому диапазон цен закупки понизился до 43-45,5 грн/кг”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что усиление давления на цены со своей стороны переработчики аргументируют меньшей потребностью в сырье из-за ослабления объемов продаж после Пасхи.

“Да, операторы отмечают, что карантинные меры, уменьшение доходов населения в этот период, ограниченность пропускной способности каналов реализации свинины и неблагоприятные погодные условия отсрочили начало традиционного сезона пикников”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие этого реализация свинины накануне и во время длительных выходных была ощутимо хуже чем в прошлом году и не превысила стандартных объемов продаж.

“Учитывая такие обстоятельства, представители мясоперерабатывающей отрасли прогнозируют относительно вялую рыночную активность в течение всего мая и соответствующее поведение внутренних цен”, — отмечается в сообщении.

Напомним, эксперт назвал агропродовольственные товары, на которые уменьшится спрос в этом году.

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