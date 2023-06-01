Закрите укриття в поліклініці: голова Деснянського району столиці переконує, що центральний вхід був відкритий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Київ Дмитро Ратніков стверджує, що за повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Вночі у нашому районі за лічені хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги відбувся балістичний обстріл. За повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі трагедії", - написав Ратніков.
За його словами, з самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.
"Будуть ухвалені жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин", - додав він.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття. Рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні.
Згодом стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закрите укриття в поліклініці Деснянського району Києва.
Нагадаємо
Через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ троє людей загинули, серед них – дитина.