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Закрите укриття в поліклініці: голова Деснянського району столиці переконує, що центральний вхід був відкритий

Закрите укриття в поліклініці: голова Деснянського району столиці переконує, що центральний вхід був відкритий

Київ • УНН

 • 666150 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Київ Дмитро Ратніков стверджує, що за повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Вночі у нашому районі за лічені хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги відбувся балістичний обстріл. За повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі трагедії", - написав Ратніков.

За його словами, з самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.

"Будуть ухвалені жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин", - додав він.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття. Рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні.

Згодом стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закрите укриття в поліклініці Деснянського району Києва.

Нагадаємо

Через нічний ракетний удар російських військ під час атаки на Київ троє людей загинули, серед них – дитина.

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