Закрытое укрытие в поликлинике: глава Деснянского района столицы убеждает, что центральный вход был открыт

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"Ночью в нашем районе через считанные минуты после объявления сигнала воздушной тревоги произошел баллистический обстрел. По сообщению директора поликлиники № 3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет. 3 человека возле укрытия погибли. Сейчас выясняются все детали трагедии", - написал Ратников.

По его словам, с самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица.

"Будут приняты жесткие решения в отношении всех ответственных лиц после выяснения всех обстоятельств", - добавил он.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему у поликлиники в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию. Решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня.

Впоследствии стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике Деснянского района Киева.

Напомним

Из-за ночного ракетного удара российских войск во время атаки на Киев три человека погибли, среди них – ребенок.