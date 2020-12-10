Законопроект щодо роботи АРМА хочуть включити у порядок денний ВР на наступний тиждень

“... члени Комітету розглянули висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради (ГНЕУ) до проекту Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“ (№ 3335-1-д)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна із авторів законопроекту, народна депутатка Галина Янченко зауважила, що ГНЕУ висловило до нього значно менше зауважень, ніж до первинного варіанту проекту Закону. Вона запропонувала розглянути надані зауваження під час підготовки законопроекту до другого читання, оскільки на попередніх засіданнях Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Закону № 3335-1-д за основу.

“Комітет погодився із пропозицією і взяв до відома висновок ГНЕУ. Голова Комітету пропонуватиме на Погоджувальній раді депутатських фракцій (груп) у понеділок, 14 грудня, включити даний законопроект до порядку денного для розгляду на наступному тижні”, — зазначається в повідомленні.

Наступне засідання Комітету з питань антикорупційної політики заплановане на вівторок, 15 грудня.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК.