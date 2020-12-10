Законопроект о работе АРМА хотят включить в повестку дня ВР на следующей неделе

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики будет предлагать на согласительном совете депутатских фракций включить законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" в повестку дня для рассмотрения на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

"... члены Комитета рассмотрели заключение Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады (ГНЭУ) к проекту Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (№ 3335-1-д)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из авторов законопроекта, народный депутат Галина Янченко отметила, что ГНЭУ выразило к нему значительно меньше замечаний, чем к первоначальному варианту проекта Закона. Она предложила рассмотреть предоставленные замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению, поскольку на предыдущих заседаниях Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект Закона № 3335-1-д за основу.

"Комитет согласился с предложением и принял к сведению заключение ГНЭУ. Председатель Комитета будет предлагать на согласительном совете депутатских фракций (групп) в понедельник, 14 декабря, включить данный законопроект в повестку дня для рассмотрения на следующей неделе", - отмечается в сообщении.

Следующее заведание Комитета по вопросам антикоррупционной политики запланировано на вторник, 15 декабря.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК.

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