Законопроект про зміни правил нарахування пенсій для військовослужбовців пройшов перше читання - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який змінює правила нарахування пенсій українським військовослужбовцям, зараховуючи місяці служби у воєнний час як більше одного місяця до вислуги років.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який вносить зміни до чинного законодавства щодо пенсій українських військових, зокрема про обчислення стажу під час бойових дій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Рада підтримала в першому читанні №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. "За" за основу - 271 депутатів
Законопроект пропонує змінити правила нарахування вислуги років для визначення розміру пенсії військовим. Так, під час проходження військової служби під час дії воєнного часу один місяць служби запропоновано зараховувати за два місяці.
Якщо військовослужбовець бере участь безпосередньо у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету, але не бере участь у бойових діях, то один місяць служби, як запропоновано, буде рахуватися за три місяці.
Якщо військовослужбовець бере участь у бойових діях, то один місяць служби, згідно зі законопроектом, буде рахуватися за чотири місяці.
Також якщо військовослужбовець перебуває у полоні, то один місяць служби буде рахуватися за п’ять місяців. Але ця норма не буде поширюватися на військовослужбовців, які здалися добровільно в полон.
Железняк додав, що законопроект містить обмеження військовослужбовцям ділитися певними даними в мережі.
Нагадаємо
Верховній Раді пропонують внести зміни до чинного законодавства щодо пенсій українських військових, зокрема про обчислення стажу під час бойових дій, ідеться в законопроекті №10313.
Народний депутат Федір Веніславський повідомляв, що Рада розглядає законопроект щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та поліцейських, включаючи відпустки та пенсійне забезпечення.