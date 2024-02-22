Законопроект об изменениях правил начисления пенсий для военнослужащих прошел первое чтение - нардеп
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила начисления пенсий украинским военнослужащим, засчитывая месяцы службы в военное время как более одного месяца в выслугу лет.
россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый
Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 49-летнего мужчину.
Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев
В разрушенном прифронтовом городе Угледар до сих пор живут более 100 украинцев. Подразделения МВД раздают горожанам гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией.
Италия надеется вскоре подписать соглашение по безопасности с Украиной - глава МИД
Италия близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной, которое будет иметь политическое и символическое значение для поддержки международного права.
В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов
По словам советника городского головы Мариуполя на северо-западе Мариуполя произошли взрывы, работала вражеская ПВО, а российские вертолеты летели в направлении Волновахи.
Боеприпасы и ПВО: в Дании анонсировали новый пакет помощи Украине
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 247 миллионов долларов, включающем артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, оборудование для разминирования и беспилотники.
Дания планирует передать первые F-16 Украине этим летом
Ожидается, что Украина получит первые датские истребители F-16 этим летом, если подготовка пойдет по плану.
Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева
Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования эффективности деятельности местных властей Киева в условиях военного положения.
ВР приняла закон о реформе рынка капиталов
Верховная Рада приняла законопроект о реформировании рынка капитала и Комиссии по ценным бумагам Украины.
На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного
Двух мужчин в возрасте 51 и 39 лет обвинили в хулиганстве за избиение военнослужащего в Мукачево. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.