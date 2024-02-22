Законопроект об изменениях правил начисления пенсий для военнослужащих прошел первое чтение - нардеп

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  59601 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  103528 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  161772 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  196700 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  183108 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  207454 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  220438 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  192404 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  208288 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  393392 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Законопроект об изменениях правил начисления пенсий для военнослужащих прошел первое чтение - нардеп

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила начисления пенсий украинским военнослужащим, засчитывая месяцы службы в военное время как более одного месяца в выслугу лет.

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Законопроект об изменениях правил начисления пенсий для военнослужащих прошел первое чтение - нардеп

россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 49-летнего мужчину.

Война •   •  11812 просмотра
россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый

Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев

В разрушенном прифронтовом городе Угледар до сих пор живут более 100 украинцев. Подразделения МВД раздают горожанам гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией.

Война •   •  14936 просмотра
Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев

Италия надеется вскоре подписать соглашение по безопасности с Украиной - глава МИД

Италия близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной, которое будет иметь политическое и символическое значение для поддержки международного права.

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Италия надеется вскоре подписать соглашение по безопасности с Украиной - глава МИД

В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов

По словам советника городского головы Мариуполя на северо-западе Мариуполя произошли взрывы, работала вражеская ПВО, а российские вертолеты летели в направлении Волновахи.

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В оккупированном Мариуполе прогремела серия взрывов

Боеприпасы и ПВО: в Дании анонсировали новый пакет помощи Украине

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 247 миллионов долларов, включающем артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, оборудование для разминирования и беспилотники.

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Боеприпасы и ПВО: в Дании анонсировали новый пакет помощи Украине

Дания планирует передать первые F-16 Украине этим летом

Ожидается, что Украина получит первые датские истребители F-16 этим летом, если подготовка пойдет по плану.

Война •   •  12334 просмотра
Дания планирует передать первые F-16 Украине этим летом

Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования эффективности деятельности местных властей Киева в условиях военного положения.

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Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева

ВР приняла закон о реформе рынка капиталов

Верховная Рада приняла законопроект о реформировании рынка капитала и Комиссии по ценным бумагам Украины.

Экономика •   •  14465 просмотра
ВР приняла закон о реформе рынка капиталов

На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного

Двух мужчин в возрасте 51 и 39 лет обвинили в хулиганстве за избиение военнослужащего в Мукачево. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Криминал и ЧП •   •  11032 просмотра
На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного