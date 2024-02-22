Законопроект об изменениях правил начисления пенсий для военнослужащих прошел первое чтение - нардеп

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который вносит изменения в действующее законодательство относительно пенсий украинских военных, в частности об исчислении стажа во время боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада поддержала в первом чтении №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. "За" за основу - 271 депутатов - сообщил Железняк.

Законопроект предлагает изменить правила начисления выслуги лет для определения размера пенсии военным. Так, при прохождении военной службы во время действия военного времени один месяц службы предложено засчитывать за два месяца.

Если военнослужащий участвует непосредственно в защите территориальной целостности и государственного суверенитета, но не участвует в боевых действиях, то один месяц службы, как предложено, будет считаться за три месяца.

Если военнослужащий участвует в боевых действиях, то один месяц службы, согласно законопроекту, будет считаться за четыре месяца.

Также если военнослужащий находится в плену, то один месяц службы будет считаться за пять месяцев. Но эта норма не будет распространяться на военнослужащих, которые сдались добровольно в плен.

Железняк добавил, что законопроект содержит ограничения военнослужащим делиться определенными данными в сети.

Напомним,

Верховной Раде предлагают внести изменения в действующее законодательство относительно пенсий украинских военных, в частности об исчислении стажа во время боевых действий, говорится в законопроекте №10313.

Народный депутат Федор Вениславский сообщал, что Рада рассматривает законопроект об усилении социальной защиты военнослужащихи полицейских, включая отпуска и пенсионное обеспечение.