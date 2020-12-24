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Закон про підстави відсутності нардепів на пленарних засіданнях офіційно опубліковано

Київ • УНН

 • 12392 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Закон про внесення змін до законодавства щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Ради офіційно опубліковано у парламентській газеті "Голос України", передає УНН.

Закон про підстави відсутності нардепів на пленарних засіданнях офіційно опубліковано

Законопроектом вносяться зміни до законодавства і передбачається, що підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях ВР з поважних причин є:

▪️ виконання народним депутатом у цей час доручень ВР, голови ВРУ,
▪️ відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій,
▪️ тимчасова непрацездатність,
▪️ отримання послуг у сфері охорони здоров’я,
▪️ відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини, для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка,
▪️ документально підтверджені транспортні перешкоди.

Окрім того, якщо упродовж однієї чергової сесії ВР без поважних причин нардеп не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при ухваленні рішень ВР на пленарних засіданнях або у більш як 50% засідань комітету ВР, до складу якого його обрано, йому не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Додамо, що цей Закон набирає чинності з першого дня календарного місяця, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, ВР 2 грудня 2020 року ухвалила законопроект про внесення змін до законодавства щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Ради.

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