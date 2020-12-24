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Закон об основаниях отсутствия нардепов на пленарных заседаниях официально опубликован

Киев • УНН

 • 12392 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Закон о внесении изменений в законодательство по основаниям отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Рады официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины", передает УНН.

Закон об основаниях отсутствия нардепов на пленарных заседаниях официально опубликован

Законопроектом вносятся изменения в законодательство и предполагается, что основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях ВР по уважительным причинам являются:

▪️ выполнение народным депутатом в это время поручений ВР, главы ВРУ,
▪️ командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций,
▪️ временная нетрудоспособность,
▪️ получение услуг в сфере здравоохранения,
▪️ отпуск в связи с беременностью и родами, рождением ребенка, по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск,
▪️ документально подтвержденные транспортные препятствия.

Кроме того, если в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин нардеп не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Добавим, что этот Закон вступает в силу с первого дня календарного месяца, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ВР 2 декабря 2020 года приняла законопроект о внесении изменений в законодательство по основаниям отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Рады.

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