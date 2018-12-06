Законопроект про місцеві вибори 23 грудня опублікували на сайті Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту невідкладний законопроект, яким пропонує внести зміни закону про воєнний стан, повідомляє УНН.
У ВР зареєстровано проект Закону №9357 про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.
Текст законопроекту наразі з'явився на сайті, через 3 дні після внесення Президентом.
"Встановити, що дія частини першої статті 19 цього Закону щодо заборони проведення в умовах воєнного стану виборів до органів місцевого самоврядування не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року", - йдеться у тексті у порівняльній таблиці до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року".
Нагадаємо, у відповідності до діючого правового режиму воєнного стану є обмеження, що проведення місцевих виборів стосуються Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей.
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ЦВК рекомендувала тервиборчкомам Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, у яких введено воєнний стан, забезпечити неухильне дотримання вимог закону про правовий режим воєнного стану щодо заборони проведення виборів з 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14-00 26 грудня 2018 року. Тервиборчкомам у вказаних областях України, які станом на 26 листопада 2018 року займались підготовкою та проведенням місцевих виборів, рекомендовано припинити таку діяльність.
Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
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У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.