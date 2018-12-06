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Законопроект о местных выборах 23 декабря опубликовали на сайте Рады

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента неотложный законопроект, которым предлагает внести изменения в закон о военном положении, сообщает УНН.

Законопроект о местных выборах 23 декабря опубликовали на сайте Рады

В ВР зарегистрирован проект Закона №9357 о внесении изменения в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Текст законопроекта сейчас появился на сайте через 3 дня после внесения Президентом.

"Установить, что действие части первой статьи 19 настоящего Закона о запрете проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018", - говорится в тексте в сравнительной таблице к проекту Закона Украины "О внесении изменения в статью 28 Закона Украины" О правовом режиме военного положения "по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018".

Напомним, в соответствии с действующим правового режима военного положения ограничения, что проведение местных выборов касаются Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

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ЦИК рекомендовала терризбиркомам Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, в которых введено военное положение, обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона о правовом режиме военного положения о запрете проведения выборов с 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14-00 26 декабря 2018. Терризбиркомам в указанных областях Украины, по состоянию на 26 ноября 2018 занимались подготовкой и проведением местных выборов, рекомендуется прекратить такую ​​деятельность.

Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей.

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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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