Законопроект про медичний канабіс: документ подали на реєстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні законопроект про легалізацію медичного використання канабісу подали на реєстрацію. Про це журналісту УНН повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський.
“Він поданий на реєстрацію. Також, за додатковим рішенням комітету законопроект буде виноситися на порядок денний. Думаю, рішення комітету буде найближчим часом”, — сказав Логвинський.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав рішення зареєструвати запропонований законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.
Як повідомляв УНН, петиція з вимогою легалізувати медичний канабіс набрала на сайті Верховної Ради України необхідні для початку її розгляду 25 тисяч підписів.