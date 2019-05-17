Законопроект о медицинском каннабисе: документ подали на регистрацию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня законопроект о легализации медицинского использования каннабиса подали на регистрацию. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.
"Он подан на регистрацию. Также, после дополнительного решения комитета законопроект будет выноситься на повестку дня. Думаю, решение комитета будет в ближайшее время", - сказал Логвинский.
Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал решение зарегистрировать предложенный законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.
Как сообщал УНН, петиция с требованием легализовать медицинский каннабис набрала на сайте Верховной Рады Украины необходимые для начала его рассмотрения 25 тысяч подписей.